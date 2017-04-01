أعلن مجلس كليات العلوم والصيدلة ورياض الأطفال بكلية المنصورة بعد اجتماعهم الطارئ استنكارهم توصية لجنة التعليم بمجلس النواب دون الاستماع لوجهة نظر الكلية والمدعومة بالوثيقهات والأدلة واستنكار ما حدث من تشويه لصورة كلية المنصورة العريقة وأعضاء هيئة التدريس بها واستشعار أعضاء هيئة التدريس والسنةلين والطلاب الإهانة البالغة.

كما أكدت المجالس فى بيان له على احترام جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية وأن جميع الإجراءات التى تتم داخل الكلية تتم بشفافية ولا يتم التستر على أى فساد.

كما أعلن كل على حدة تأييدهم الكامل لقرارات مجلس الكلية الطارئ وأى قرارات من شأنها الحفاظ على كيان الكلية وهيبتها وحسن سير العملية التعليمية بها.

مجالس صيدلة وعلوم ورياض أطفال المنصورة (1)



مجالس صيدلة وعلوم ورياض أطفال المنصورة (2)



مجالس صيدلة وعلوم ورياض أطفال المنصورة (3)

المصدر : مصر ناين