اجتمع الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم، برؤساء الوحدات المحلية، وأعداد من مديرى مديريات الخدمات، بمناسبة قرب أعياد الربيع وشم النسيم، ووجه برفع درجه الاستعداد القصوى، بكافه الوحدات الخدمية بنطاق الوحدة، بالتنسيق مع كافه قطاعات المرافق والخدمات، لتلبية احتياجات المواطنين.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن الشعراوى، وجه بتكثيف حملات مراقبه الأسواق، والتأكد من صلاحيه السلع وانضباط الأسعار، وجاهزية الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين بأنحاء المحافظة، ورفع درجه الاستعداد القصوى، بالمستشفيات لاستقبال أية حالات طارئة، وتكثيف وتشديد حملات الرقابة المرورية، لمشوفه الانضباط المرورى والالتزام بالتعريفة المقررة للاجرة.

كما شدد المحافظ، على ضرورة تمركز سيارات الإسعاف بالمناطق المركزية، وأيضا ذات الكثافة السكانية، والعمل على مدار 24 ساعة، وإلغاء الأجازات للقيادات ومعاونيهم، خلال أعياد الربيع، والمرور على أعمدة وأكشاك الوزارة ، والتأكد من إنارتها وتأمينها حرصا على حياة المواطنين.

ووجه محافظ الدقهلية، بتكثيف أعمال النظافة، ورفع القمامة، والعمل بنظام الورديات على مدار 24 ساعة، بيان كامل بقرارات الإزالة الصادرة، وما تم تنفيذه منها ومالم ينفذ والمعوقات لتنفيذها، واستعداد مصيف جمصه لاستقبال الرواد خلال أعياد الربيع، وبيان بالأراضى أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لدراسة استغلالها للنفع السنة، وعلى وكيل وزارة الرى، والمشوفة المستمرة لعمليات رفع نواتج تطهير الترع والمصارف، أولا بأول بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

كما أكد المحافظ على إعادة النظر فى نظام النوبتجيات اليومية، فى الأجازات ومجازاة المقصرين، وتغطية كافة البالوعات المكشوفة، ومسئولية رؤساء الوحدات المحلية كامله عن أى تقصير فى هذا الشأن، وجاهزية وحدات الدفاع المدنى، لمواجه أى حوادث طارئه والتسنةل معها فورا، ومراجعة كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، بكافه المنشآت، حرصا على حياة وصحة السنةلين والمواطنين، بنطاق تلك المنشآت.





المصدر : مصر ناين