أحال اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى، السنةلين بجمع حمام السباحة والشئون الهندسية والفنية إلى النيابة الإدارية، للتحقيق معهم بعد وفاة شاب داخل حمام السباحة خلال الشهر الماضى، أثناء تدريباته مع أحد الأكاديميات التى تؤهل للاشتراك فى الكليات العسكرية.

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة، الكلية برئاسة المستشار أحمد عاصى مدير النيابة، قد استعانت بأقوال على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، ومدير الشئون القانونية وأعداد من المسئولين بالاستاد، فى واقعة غرق شاب بحمام السباحة.

يذكر أن رئيس هيئة استاد القاهرة قد تراجع عن الاستاصدر ة التى تقدم بها فى وقت سابق، بعد حادثة غرق الشاب محمد بدر فى مجمع حمامات السباحة بالاستاد.

المصدر : مصر ناين