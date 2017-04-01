أفادت قناة أمريكية عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح فى إطلاق نار فى ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر أن الحادث وقع صباح السبت، فى مدينة تامبا أمام موقف للسيارات المحاذى لمقهى رواد النرجيلة

ووفقا لمسئول الواجبة فى المدينة ستيف هيجارتى، فإن إطلاق اللهيب حصل بعد اندلاع مشاجرة بين أشخاص، وبعد ثوانى قام بفتح مجهولون اللهيب من السيارة على مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى مصرع وإصابة بعضهم ونقلوا بعدها فورا إلى المستشفى

واعتقلت الواجبة شخصا بالقرب من الحادث ويجرى التحقيق معه

المصدر : مصر ناين