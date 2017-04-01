عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، إجتماعا تحضيرياً بوفد مركز كلية القاهرة للحد من المخاطر البيئية، وأعداد من خبراء البيئة والجهات المعنية من القيادات التنفيذية لمناقشة إقامة مدينة للمخلفات بمنطقة وادى حجول بمحافظة السويس.

واصدر بيان لمحافظة السويس ، إنالباشمهندسة صفاء فضيل قدمت عرضا عن مشروع مدينة المخلفات والتى ستقام على مساحة 3 مليون متر مربع بوادى حجول وتشمل مدافن صحية ومصانع تدويرمتصنف ة، منها وحدة للمخلفات الخطرة و مصنعا لتدوير مواد البناء واخر لمخلفات الالكترونية وأخرى للمخلفات السائلة والصلبة والعادية.

وكلف المحافظ البيئة بالتنسيق مع الاستشارى والجهات المعنية لإعداد مخطط سنة للمشروع يتضمن دراسات عن الرياح والسيول وحجم المشروعات السياحية والصناعية المحيطة بالموقع المقترح ووضع رؤية مستقبلية حول التوسعات العمرانية والمشروعات الجديدة المزمع اقامتها وصنف يتها، مؤكدا على أهمية تحديد مراحل إقامة المشروع وعقد دراسات اثر بيئي واجتماعى للمشروع والجدوي الاستثمارية ومدى توفير فرص عمالة للشباب والالتزام بتطبيق قانون البيئة وتعديلاته .

وطلب حامد سرعة التنسيق مع الجهات المعنية والبيئة والقوات المسلحة واستشارى المشروع لسرعة إعداد دراسة كاملة عن المشروع ووضع البدائل الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم عقد خلال 15 يوما لاستعراض ما تم انجازه من توجيهات بعد الخطوات الاولي التي تمت في الاجتماع التحضرى للمشروع .

حضر الاجتماع التحضرى الدكتور أحمد فهمى مدير مركز كلية القاهرة للحد من المخاطر البيئية والدكتور حسن إبراهيم فرحات بكلية العلوم والدكتور إسماعيل سيد إسماعيل وكيل كلية العلوم لشئون البيئة، والدكتور والمهندس أحمد سعيد استشارى المخلفات الصلبة بمركز كلية القاهرة للحد من مخاطر البيئة، والعميد عبد الرحمن محمد رئيس حى عتاقة والمهندسة صفاء فضيل مدير إدارة البيئة بالمحافظة ومديرى التخطيط والمشوفة والتخطيط العمرانى والاستثمار وجهاز شئون البيئة وجهاز التجميل والنظافة وتفتيش المحاجر والطب الوقائى وإدارة النفايات بالصحة والمشوفة الميدانية.

المصدر : مصر ناين