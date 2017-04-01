في الأول من إبريل كل سنة يتندر الناس على بعضهم، بشكل ساخر وخداع يدفع للمرح الذي قد ينقلب إلى مشكلة أحيانا ويكون المبرر أن ذلك “كذبة إبريل”. ويشيع أن ذلك التقليد أوروبي أساسا ويعود إلى تغيير موعد بداية السنة الميلادية في القرن السادس عشر.

شركات التقنية العالمية لم تفوت بالطبع هذا اليوم، من أجل زيادة تسويقها وأرباحها، وعمدت إلى إطلاق الشائعات لتحقيق هذا الغرض.

1- Google

أعلنت شركة جوجل عن عمل جهاز للتحكم فى حالة الطقس”google gnome و google wind”.

كذبة إبريل الخاصة بشركة Google

2- amazon

أعنلت الشركة عن تصنيع جهاز يقوم بعمل ترجمة لأفكار الحيوانات الأليفة وطريقة التفاعل معهم.



كذبة إبريل الخاصة بشركة amazon

3- stackoverflow

أعلنت الشركة الرائدة فى مجال التأمين، أن “الرقص” سيكون الوسيلة الآمنة للتأمين على الحياة.

كذبة إبريل الخاصة بشركة – stackoverflow

4- up work زعمت الشركة “أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما انضم لموقع up work للعمل كمستشار سياسى براتب 95 دولارا / الساعة”. كذبة إبريل الخاصة بشركة up work 5- t-mpbile أعلنت الشركة عن تصنيع بدلة تتحكم فى الإنسان عن طريق “الموبايل”. “عملت بدلة كاملة شغالة بتقنية الموبايل” كذبة إبريل الخاصة بشركةt-mpbile

6- Honda قامت شركة هوندا الشهيرة لصناعة السيارات بعمل “أنموشن” على “آلة التنبيه” “كلاكس” يمكن للسائق أن يختار صنف التنبيه بحسب مزاجه وصوته “فرحان ولا زعلان”. كذبة إبريل الخاصة بشركة – Honda 7- Archi_Arts‎ قامت الشركة بعمل تصميم مقترح لبرج سيتم بناؤه بمدينة دبي الإماراتية معلقًا في السماء، مع إمكانية انتاصدر ه.



كذبة إبريل الخاصة بشركة-Archi_Arts‎

كذبة إبريل الخاصة بشركة-Archi_Arts‎ 8-Socail interactive أعلنت عن تطوير آداة يمكن من خلالها الاستغناء عن المطورين، بحيث تتحكم الاداة الجديدة بعمل كل “الديزاين” الخاص بعمل المواقع. كذبة إبريل الخاصة بشركة-Socail interactive‎





المصدر : مصر ناين