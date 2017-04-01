كذبة إبريل شركات عالمية تطلق شائعات لزيادة أرباحها أبرزها
في الأول من إبريل كل سنة يتندر الناس على بعضهم، بشكل ساخر وخداع يدفع للمرح الذي قد ينقلب إلى مشكلة أحيانا ويكون المبرر أن ذلك “كذبة إبريل”. ويشيع أن ذلك التقليد أوروبي أساسا ويعود إلى تغيير موعد بداية السنة الميلادية في القرن السادس عشر.
شركات التقنية العالمية لم تفوت بالطبع هذا اليوم، من أجل زيادة تسويقها وأرباحها، وعمدت إلى إطلاق الشائعات لتحقيق هذا الغرض.
1- Google
أعلنت شركة جوجل عن عمل جهاز للتحكم فى حالة الطقس”google gnome و google wind”.
كذبة إبريل الخاصة بشركة Google
2- amazon
أعنلت الشركة عن تصنيع جهاز يقوم بعمل ترجمة لأفكار الحيوانات الأليفة وطريقة التفاعل معهم.
كذبة إبريل الخاصة بشركة amazon
3- stackoverflow
أعلنت الشركة الرائدة فى مجال التأمين، أن “الرقص” سيكون الوسيلة الآمنة للتأمين على الحياة.
كذبة إبريل الخاصة بشركة – stackoverflow
4- up work
زعمت الشركة “أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما انضم لموقع up work للعمل كمستشار سياسى براتب 95 دولارا / الساعة”.
5- t-mpbile
أعلنت الشركة عن تصنيع بدلة تتحكم فى الإنسان عن طريق “الموبايل”.
“عملت بدلة كاملة شغالة بتقنية الموبايل” كذبة إبريل الخاصة بشركةt-mpbile
كذبة إبريل الخاصة بشركة-Archi_Arts
كذبة إبريل الخاصة بشركة-Archi_Arts
8-Socail interactive
أعلنت عن تطوير آداة يمكن من خلالها الاستغناء عن المطورين، بحيث تتحكم الاداة الجديدة بعمل كل “الديزاين” الخاص بعمل المواقع.
المصدر : مصر ناين
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