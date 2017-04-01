نقل شهود عيان، اليوم السبت، عن سماعهم دوى إطلاق نار بكثافة فى حى “باب الواد” فى القدس الشرقية حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية .

وأظهر شهود العيان أن الواجبة الالكيان الصهيونى ية تطوق المنطقة بالكامل للأشتباه فى عملية طعن جديدة.

واصدر ت الناطقة باسم الواجبة الالكيان الصهيونى ية، لوبا السمرى، فى بيان مقتضب إنه أصيب شاب فلسطينى برصاص الواجبة الالكيان الصهيونى ية بالقدس القديمة، بعدما ارتكب اعتداء طعن.

وأشارت السمرى فى بيانها إلى أنه وفقا للتفاصيل والمعلومات الأولية المتوفرة تم تنفيذ عملية طعن ارهابية مع تحييد الإرهابى.

وأضافت السمرى أن “قوات معززة من الواجبة تقوم بأعمال الكشف والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات، التى لم تتضح أى من باقى معالمها بعد”.

وأظهر ت الواجبة الالكيان الصهيونى ية أن عملية الطعن أسفرت عن إصابة الكيان الصهيونى يين اثنين بجروح طفيفة.

كما أكدت من جانبها، وزارة الصحة الفلسطينية مصرع فلسطينى برصاص قوات الكيان الصهيونى ية، فيما لم يتم التأكد من هويته بعد .

المصدر : مصر ناين