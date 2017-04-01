بدأت لجنة المئوية بالنادى المصرى برئاسة محمد قابيل، فى الترتيب لإقامة مباراة كبرى، فى إطار احتفالات الفريق البورسعيدى بالمئوية بحلول سنة 2020.

واصدر محمد قابيل إنه يكشف عن ناد إسبانى أو إنجليزى من أجل اتمام التعاقد معه، على أن تقام المباراة سنة 2020 على استاد بورسعيد فى إطار احتفالات المئوية.

شوف عضو مجلس المصرى أن لديه أفكار عديدة تتعلق باحتفالات المئوية منها إقامة رحلات وأحداث رياضية وسياحية فى بورسعيد، تتضمن اقامة دورات وماراثونات فى مختلف اللعبات الرياضية، بهدف تنشيط السياحة فى بورسعيد بجانب احتفالات المئوية.

المصدر : مصر ناين