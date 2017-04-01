هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وسائل الإعلام “الكاذبة” مرة أخرى، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، واصدر فى تغريدة له منذ قليل “متى تبدأ شبكة تليفزيون NBCNews فى التحدث عن فضيحة مراقبة أوباما والتوقف عن قصة روسيا وترامب الكاذبة؟“.

وكان ملف تورط مسئولين أمريكيين مع الروس خلال الحملة الانتخابية عاد إلى الأضواء بعد إعلان مايكل فلين، مستشار التأمين القومى السابق استعداده للتعاون مع محققى الكونجرس فى هذه القضية فى المقابل حصوله على الحصانة، واستاصدر فلين على خلفية لقاءه بالسفير الروسى فى أمريكا.

وأضاف ترامب فى تغريدة أخرى “هذى نفس وسائل الإعلام الكاذبة التى اصدر ت “لا سبيل لفوز ترامب”، وهى الآن تدفع قصة روسيا المزيفة”.

المصدر : مصر ناين