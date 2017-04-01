عرض السفير البولندى تفاصيل تطوير منطقة آثار كوم الدكة بالإسكندرية، خلال افتتاح فيلا الطيور بمحيط المسرح الرومانى، بحضور خالد عنانى وزير الآثار، ووفد برلمانى، من لجنتى السياحة والطيران المدنى، والثقافة والإعلام والآثار، ومحمد سلطان محافظ الإسكندرية.

واصدر السفير البولندى فى كلمته خلال الافتتاح، إن المجمع المسرحى فريد من صنف ه، وإنه مازال محافظًا على بنيته الأساسية، مشوفًا : ” لا يعنى ألا نهتم بالأبنية الأخرى ذات القيمة، المدرجات وخزانات المياه وأماكن الإقامة يجب إبرازها“.

وأضاف “هذا المعرض الذى نفتتحه هو مثال للمساهمة البولندية فى ترميم آثار الإسكندرية، بالتعاون مع المركز البولندى لآثار المتفى منتصف الذى يعمل منذ سنة ١٩٦٠”، والتى أشرفت على اكتشافها وترميمها البعثة الأثرية البولندية”.

ويذكر أن الوفد برئاسة أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى، وعضوية أعداد من النواب، فى زيارة برلمانية تمتد الى أن الإثنين المقبل، برفقة وزير الآثار .



1 وفدا البرلمان ووزير الاثار ومحافظ الاسكندرية يشهدوا تطوير منطقة كوم الدكة



افتتاح تطوير منطقة كوم الدكة



منطقة الأثار



منطقة كوم الدكة



وفدا البرلمان ووزير الاثار ومحافظ الاسكندرية يشهدوا تطوير منطقة كوم الدكة

المصدر : مصر ناين