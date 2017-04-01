اصدر مسؤولون اليوم السبت إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم كما أصيب 60 فى انهيار أرضى فى إقليم بوتوتمايو الحدودى بجنوب غرب كولومبيا.

واصدر خوسيه أنطونيو كاسترو رئيس البلدية إن الأمطار الغزيرة استمرت لساعات أثناء الليل مما أدى إلى فيضان عدة أنهار لتغمر الأوحال والرواسب منازل وطرقا فى العاصمة الإقليمية موكوا.

وأضاف لإذاعة كاراكول المحلية “إنها منطقة كبيرة… فاجأ الانهيار الأرضى أعدادا كبيرا من المنازل ولكن بشكل سنة تلقى الناس تحذيرا قبل وقت كاف وتمكنوا من الخروج.”، لكنه أضاف أن الانهيار الأرضى سوى 17 منزلا فى المنطقة السكنية بالأرض.

واصدر كاسترو إن الانهيار الأرضى دمر أيضا جسرين وإن هناك أعدادا غير محدد من المفقودين.

وشوف “الأعداد تتزايد وظلت غرفة إدارة الكوارث تتلقى بلاغات بمزيد من القتلى. نسأل الرب ألا ترتفع الأعداد كثيرا لأن الأمر محزن للغاية.”

واصدر ت النظام إن الرئيس خوان مانويل سانتوس سيتوجه إلى المنطقة.

المصدر : مصر ناين