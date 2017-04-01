شنت مؤسسات وزارة الداخلية حملات تأمينية بجميع مديريات التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقاهى والكافيهات والمطاعم المخالفة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات التأمينية عن غلق 1129 مقهى مخالف بمحافظات “القاهرة، الجيزة، مطروح، الغربية، كفرالشيخ، القليوبية، الفيوم، المنيا، البحرالأحمر”.

وتم ضبط 2266 مقهى مخالف بمحافظات الجمهورية، وإزالة 1918 حالة إشغالات بمحافظات” القاهرة، الإسكندرية، الغربية، القليوبية، دمياط، جنوب سيناء، المنيا، الأقصر “، وضبط 215 مقهى مخالف لقانون البيئة بمحافظات ” الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، المنيا”.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارى استمرار الحملات على مستوى الجمهورية لضبط ما يستجد من مخالفات.​

المصدر : مصر ناين