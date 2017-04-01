اصدر عمرو السعودى منظم مهرجان السينما المعاصرة فى مدينة ساو باولو البرازيلية إن احتفالية تكريم خان بمثابة الدورة الأولى لمهرجان سيخصص سنويا لعرض الأفلام المصرية المعاصرة على الجمهور العربى فى البرازيل والمتعطش لمشوفة أفلام السينما المصرية، وأيضا الجمهور البرازيلى المهتم بالثقافة العربية، حيث يعرض المهرجان 12 فيلما على مدار 10 أيام منها “فتاة المصنع”، “كليفتى”، “زوجة رجل مهم “، “قبل زحمة الصيف”، “أيام السادات”، “أحلام هند وكاميليا”.



خان

وأضاف السعودى عن أسباب اختيار محمد خان للتكريم فى هذه الدورة “أن أفلام خان يطغى عليها الطابع الإنسانى، ورغم محليتها الشديدة إلا أنها تهتم بواقع الإنسان فى كل مكان، كما أنها تهتم بقضايا المرأة، وتركز على المهمشين والمقهورين وأن تقديم أفلام خان فى البرازيل يتيح للجمهور فرصة التعارف على واحدة من أفضل المدارس والاتجاهات السينمائية فى مصر“.

الاحتفالية تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا وينظمها المركز الثقافى “أورينتى سى” بالتعاون مع وزارة الثقافة البرازيلية ووزارتى الثقافة والخارجية المصرية، وبدعم أعداد من الشركات فى مصر وأسرة الراحل محمد خان.





المصدر : مصر ناين