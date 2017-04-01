جدد قاضى المعارضات بمحكمة الهرم حبس “مايا” راقصة استعراضية 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتكوين شبكة دعارة واستغلال الفتيات القاصرات وإجبارهن على ممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة الحرام.

تلقى العميد محمود هويدى، مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بلاغًا من فتاتين قاصرتين، يفيد أن راقصة شهرتها “مايا” استدرجتهما عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بحجة تعليمهما الرقص الشرقى وأغرتهما بالمبالغ المالية والهدايا ثم أجبرتهما على توقيع ايصالات أمانة وطلبت منهما ممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة.

وكشفت تحريات الرائدان أحمد لاشين وأحمد أبو السعود أن المتهمة شهرتها ” مايا “راقصة سبق اتهامها فى 10 قضايا آداب، وأنها أنشأت صفحة بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لاستدراج الفتيات القاصرات وايهامهن بتعليمهن الرقص الشرقى.

وتوصلت التحريات، أن المتهمة تستغل الفتيات فى ممارسة الرذيلة فى المقابل الحصول على مبالغ مالية، وأنها تهددهم بإيصالات أمانة وصور خاصة بهن لإجبارهن على ممارسة الرذيلة، كما أنها تجبرهن على الإقامة بصحبتها بشقتها ويعاونها زوجها “محمد. م” فى إدارة شبكة الدعارة.

وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض على المتهمة وضبط بشقتها ايصالات أمانة وصور خاصة بالفتيات وعقود زواج عرفى، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.