قام بفتح محققون روس اليوم السبت تحقيقا جنائيا ضد مستخدمى انترنت مجهولين يدعون لما تصفه السلطات باحتجاج غير مشروع معاد للنظام فى فى منتصف موسكو بكره الأحد.

وحجبت روسيا بالفعل أعدادا من صفحات الإنترنت التى تروج للمظاهرات والتى ستجرى قبل سنة من الانتخابات الرئاسية وبعد أسبوع من انتهاء أكبر احتجاجات مناهضة للنظام فى سنوات باعتاصدر المئات.

واصدر مكتب لجنة التحقيق فى موسكو والذى يتسنةل مع أخطر الجرائم فى البلاد إنه قام بفتح تحقيقا فى القضية ردا على جريمة “الدعوة لاضطرابات حاشدة”.

واصدر ت اللجنة فى بيان فى موقعها الإلكترونى “على الإنترنت… المتاحة مجانا لأعداد غير محدود من الناس نشر شخص مجهول رسائل نصية تدعوا لتحركات ذات طبيعة متطرفة بشدة.”

وأضافت اللجنة أن مسؤولين يعملون على تحديد هوية الضالعين فى تلك الرسائل وإن التحقيق مستمر.

ويوم الخميس تحدث الرئيس فلاديمير بوتين، المتوقع أن يخوض الانتخابات لنيل فترة ولاية رابعة السنة المقبل، ضد الاحتجاجات التى جرت الأسبوع الماضى قائلا إن أى شخص ينتهك القانون ينبغى معاقبته.

المصدر : مصر ناين