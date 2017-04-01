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القبض على شخص انتحل صفة وتزوج من فتاة ونصب على راغبي السفر

منوعات
القبض على شخص انتحل صفة وتزوج من فتاة ونصب على راغبي السفر

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، بالاشتراك مع قسم مباحث الأموال السنةة ، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير تأمين كفر الشيخ ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة الكشف الجنائي ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية ، من إلقاء القبض على” محمد.س.ا.م” 32 سنة حاصل على دبلوم المدارس الصناعية ومقيم  بمركز السنطة بمحافظة الغربية انتحل اسم ” أحمد صلاح  محمد الملاح ” حاصل على دبلوم تجارة ، ومقيم بالسنطة .

وقام المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج واستولى على أموالهم ” مدرسين وعمال ومدوبي مشتريات ” عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي لمكتب الشروق للسفريات، وتزوج من فتاة  من كفر الشيخ باسمه المنتحل ، وحملت منه بتوأم، وتبين أنه محرر ضده المحاضر أرقام “4145و4042 و3318، و3008 لسنة 2017 جنح قسم أول كفر الشيخ .

تحرر المحضر رقم 3021 جنح قسم أول 2017م ، وجاري العرض على النيابة السنةة ، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامي السنة الأول لنيابات كفر الشيخ  

 

المصدر : مصر ناين

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