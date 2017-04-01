تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، بالاشتراك مع قسم مباحث الأموال السنةة ، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير تأمين كفر الشيخ ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة الكشف الجنائي ، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية ، من إلقاء القبض على” محمد.س.ا.م” 32 سنة حاصل على دبلوم المدارس الصناعية ومقيم بمركز السنطة بمحافظة الغربية انتحل اسم ” أحمد صلاح محمد الملاح ” حاصل على دبلوم تجارة ، ومقيم بالسنطة .

وقام المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج واستولى على أموالهم ” مدرسين وعمال ومدوبي مشتريات ” عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي لمكتب الشروق للسفريات، وتزوج من فتاة من كفر الشيخ باسمه المنتحل ، وحملت منه بتوأم، وتبين أنه محرر ضده المحاضر أرقام “4145و4042 و3318، و3008 لسنة 2017 جنح قسم أول كفر الشيخ .

تحرر المحضر رقم 3021 جنح قسم أول 2017م ، وجاري العرض على النيابة السنةة ، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامي السنة الأول لنيابات كفر الشيخ

المصدر : مصر ناين