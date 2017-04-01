مع اليوم الأول لشهر أبريل تبدأ شركات التكنولوجيا المختلفة الإعلان عن مزايا وهمية كصنف من المزح، وصباح اليوم أعلنت شركة جوجل عن تطبيقات مخصصة للقطط والكلاب، على هواتف الآيفون والأندرويد، من أجل السماح لهذه الكائنات بالدخول على الإنترنت، وتصفح المواد المخصصة لهم أيضا.

ووفقا لموقع CNET الأمريكى فشرحت جوجل تفاصيل الخدمات الجديدة التى تقدمها للمستخدمين الذين يمتلكون حيوانات أليفة مختلفة، والتحديثات التى تساعد القطط والكلاب على تصفح الإنترنت والتسلية بشكل أكثر من أى وقت مضى.

وهذا لم يكن السنة الأول الذى تمزح فيه جوجل مع عملائها بكذبة اليوم الأول من أبريل، فالشركة الأمريكية العملاقة اعتادت على هذا الأمر منذ عدة سنوات ماضية، وليس هذا فقط ببل تنبأت بأمور تم إطلاقها فيما بعد بشكل حقيقى، شبه لعبة “بوكيمون جو” التى اصدر ت جوجل فى سنة سابق إنها ستعود مرة أخرى وبالفعل عادت اللعبة بعد سنةين من هذه الكذبة.

المصدر : مصر ناين