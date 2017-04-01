أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قى بيان له ،اليوم السبت على حتمية تضافر كافة الجهود ،من جميع القائمين على المنظومة التعليمية بالمحافظة ،بالاهتمام بتشجيع ودعم التعليم الفني الصناعى والزراعي ،علاوة على العمل على استعادة ممارسة الأنشطة المدرسية والتربوية ،داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية ،والاهتمام بتشجيع ورعاية الموهوبين ،وأصحاب الابتكارات المتميزة ،وتنمية مهارتهم لخلق جيل جديد يستطيع بناء مصر الجديدة .

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الختامي السنوي لختام الأنشطة المدرسية والتربوية، لأنشطة مدارس التعليم الفني بالمحافظة ،والذي شارك به 13 مدرسة شملت الثانوي الزراعي والصناعي والفندقي والزخرفى ،إضافة الى مجموعات من فريق الكشافة الجوية، بحضور كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير السنة للمحافظة ،وأشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، والدكتور السيد عبد الحليم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد مهني مدير سنة التعليم الفني، وأعداد كبير من قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية والقيادات التنفيذية

وأقيم المعرض بقاعة العرض الكبرى بمدرسة الاسماعيلية الثانوية لتكنولوجيا المعلومات، بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، والذي أشرف على تنظيمه فريق عمل من قطاع التعليم الفني بالاسماعيلية ،ضم كل من إحسان العيادى وعلاء أبوشامة وجمال مطر وإبراهيم كراوية .

و ضم المعرض ،كافة منتجات الأنشطة فى المجالات الصناعية والزراعية، والمنتجات الغذائية و التربية الفنية والتربية الاجتماعية، والنشاط الصناعى وأعداد من الابتكارات التى نفذها الطلاب، والعديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية .



المحافظ يفتتح المعرض



نشاط الجوالة بالمعرض



محافظ الإسماعيلية يتفقد معرض الانشطة



جانب من المعروضات



انشطة طلاب المدارس



بعض مشروعات المدارس الصناعية



صورة جماعية للمحافظ مع الطلاب

المصدر : مصر ناين