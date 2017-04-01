كشفت مجلة (دير شبيجل) الألمانية أن هناك 262 طلبا مقدما من دبلوماسيين وعسكريين أتراك أمام الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، إلا أنه لم يتم البت فيها الى أن الآن.

وذكرت المجلة- فى أعدادها الصادر اليوم السبت، أن الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين تعدل حاليا قواعدها بشأن تركيا وفقا لتقييم وزارة الخارجية الألمانية التى تصنف الوضع فى تركيا بأنه غير آمن بالنسبة لأعداد من الملاحقين من أنصار حركة قام بفتح الله جولن..مشيرة إلى وجود أدلة واضحة على ملاحقة ممنهجة لأنصار مزعومين لحركة جولن.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أشارت مؤخرا إلى أن حوالى 136 دبلوماسيا تركيا و40 عسكريا آخرين قد تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا ؛ بغرض الحماية من الاضطهاد.

المصدر : مصر ناين