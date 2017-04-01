قام بفتحت نيابة السلام، برئاسة المستشار وائل مهدى، التحقيقات مع ربة منزل لاتهامها بتعذيب ابنتها 4 سنوات، وذلك ل تبولها على نفسها وإفشائها لإسرار المنزل للجيران.

وأحرزت النيابة أدوات التعذيب أثناء للتحقيق فى الواقعة، والتى احتوت على حرزين وهما سلاح أبيض “سكينة” وعليها أثار تدل على أنها كانت على النيران، وكذلك أحرزت النيابة مكواة استخدمتها المتهمة فى حرق رأس طفلتها، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية.

ترجع تفاصيل الواقعة تلقى قسم واجبة السلام، بلاغا من عزة سيد ربة منزل يفيد بتضررها من جارتها، “رنا ي” ربة منزل لتعديها عليها بالسب لدى معاتبتها على ضربها لنجلتها الطفلة جودى 4 سنوات وحرقها بالمكواة وإحداث إصابتها، وتم نقل الطفلة المصابة إلى المستشفى، وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة.





المصدر : مصر ناين