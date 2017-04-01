يبدأ وفد البنك الدولى للتنمية البشرية، برئاسة “كيت هانسن”، جولته بمدينة أسوان، بكره الأحد، لتفقد أعداد من المشروعات التى يتفذها داخل المحافظة.

وأكد إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات صحفية، أن جولة وفد البنك الدولى تبدأ صباح غد بزيارة الوحدة الصحية بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، والتى ساهم البنك الدولى فى تطويرها.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وفد البنك الدولى مركزا شوفا لصندوق التنمية الاجتماعية، وتفقد الطريق البرى بمنطقة زرزارة غرب سهيل.

المصدر : مصر ناين