مع الانتشار الكبير التى تحظى به شركة جوجل، أصبحنا لا نرى أى شخص لا يمتلك حسابا على خدماتها، ولعل انتشار هواتف أندرويد ساعد بشكل كبير على هذا الأمر، حيث توفر جوجل لمستخدميها الكثير من الخدمات التى يمكنهم الحصول عليها بمجرد إنشاء حساب جديد على جوجل، لكن ربما يرغب البعض فى التخلص من بعض هذه الخدمات شبه خدمة Google+ تلك الشبكة الاجتماعية التى أنشأتها جوجل منذ عدة سنوات إلا أنها لم تستطع المنافسة بشكل كبير، وفيما يلى نعرض طريقة حذف هذه الخدمات كما يلى:

– يحتاج المستخدم للتوجه لصفحة “حسابى – My Account” لإدارة حساب جوجل

بعد ذلك توجه إلى تبويب Account preferences الذى يتيح ميزة حذف حساب جوجل

اضغط على خيار Delete your account or services

تظهر صفحة جديدة تطلب من المستخدم تحديد المنتج الذى يرغب فى حذفه

– لحذف خدمة Google+ يضغط المستخدم على خيار Delete products





المصدر : مصر ناين