جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس ضابط بقسم ثان شبرا الخيمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات ليكون التجديد الثانى، لاتهامه بسرقة حرز هيروين بقصد التعاطى.

كانت النيابة السنةة برئاسة المستشار وليد البيلى المحامى السنة لجنوب القليوبية، وجهت للضابط تهمة سرقة حرز هيروين وفض الشمع الأحمر وتعاطى الهيروين داخل محيط ديوان القسم والإخلال بوظيفته.

كانت قوات التأمين ألقت القبض على ضابط واجبة بقسم ثان شبرا الخيمة، برتبة ملازم أول لتورطه فى سرقة “حرز هيروين” بقصد التعاطى.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير لتأمين القليوبية واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية إخطارًا من العقيد صموائيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة، ودلت تحريات المباحث على أنه أثناء رجوع الملازم أول (مجدى.ش) ضابط من قوة قسم ثان شبرا الخيمة من مأمورية عرض النيابة المسائية وحال قيام أمين واجبة السعيد عبد الجواد ضمن قوة المأمورية بالتأكيد على أحراز القضايا المعروضة تمهيدًا لتسليمها للنوبتجية تلاحظ عدم وجود حرز قضية رقم 5462 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة عبارة عن ظرف بداخلة 17 تذكرة هيروين تزن 14 جراما مختوما بخاتم النيابة .

وعلى الفور قام العميد صموائيل عطا الله مأمور القسم والمقدم أحمد سامى رئيس المباحث بمناقشة المتواجدين بالنوبتجية من الضباط والأفراد، تبين وجود الضابط بالقسم والمعين بخدمة حرم التأمين للقسم من الساعة 8 صباحا الى أن 8 مساءً بدون داع بعد انتهاء فترة عمله، ما أثار الشك والريبة تجاهه وبمواجهته وتضييق الخناق عليه اعترف باستيلائه على الحرز.

وأرشد الضابط المتهم عن مكان الظرف الخاص بالحرز بجوار مبنى القسم وبه 11 لفافة هيروين، واعترف بتعاطيه باقى الحرز، وتم التحفظ وتحرر المحضر رقم 2134 لسنة 2017 وأخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيقات.