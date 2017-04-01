أعلن مؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة، التشكيل الرسمى الذى سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

جاء تشكيل سموحة كالتالى: “محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، رجب بكار وباتريك مالو وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى خط الدفاع، إسلام سرى وإسلام محارب ومحمود عبد العزيز وأحمد نبيل مانجا فى خط الفى منتصف ، أحمد تمساح وأحمد حسن مكى فى خط الهجوم”.

كان تشكيل الزمالك كالتالى: “محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد توفيق وعلى جبر وإسلام جمال وأحمد أبو الفتوح فى خط الدفاع، معروف يوسف وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى فى خط الفى منتصف ، ستانلى وحسام باولو فى خط الهجوم”.

المصدر : مصر ناين