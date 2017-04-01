ترددت الشائعات منذ أسابيع أن جنس مولودى نجم هوليوود الشهير جورج كلونى وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين “بنت وولد”، وظهرت المشبه ة الأمريكية سيندى كروفورد مؤخرا لتؤكد المعلومة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير “إنستجرام”.

سيندى كروفورد

ظهرت سيندى ذات الـ51 سنة فى الصورة التى نشرتها ممسكة بملابس مخصصة لتوأم حديث الولادة لبنت و صبى، حملت إحدى الملابس كلمة “casa” باللون الوردى، والآخر كتب باللون الأزرق “migos“، وهى الملابس التى ستقدمها سيندى كهدية لطفلى كلونى.

يذكر أن جورج كلونى 55 سنة أعلن مؤخرا أنه مستعد لاستقبال المرحلة القادمة بحماس وشغف شديدين والتى يتحول فيها نجم هوليوود لأب فتتغير اهتماماته وأولوياته بنسبة كبيرة، وذلك بعد أن فشل كلونى لسنوات طويلة فى الحصول على مناخى أسرى مستقر الى أن وجد أمل علم الدين التى استطاعت أن تسرق قلبه.

جورج كلونى وأمل علم الدين

جورج كلونى وأمل علم الدين فى إحدى الحفلات

المصدر : مصر ناين