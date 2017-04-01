تمكنت مباحث قسم واجبة زفتى بمحافظة الغربية من ضبط عاطل وبحوزته 10 تذاكر هيروين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية، إخطارًا من العميد محمد صالح، مأمور قسم زفتى بتمكين الرائد محمد الجمل رئيس مباحث القسم والقوة المرافقة له بإشراف العقيد وليد الجندى رئيس فرع الكشف الجنائى بزفتى والسنطة من ضبط محيى .م.ع 38 سنة عاطل ومقيم بزفتى وبحوزته 10 تذاكر هيروين وتم تحرير محضر برقم 2522 جنايات القسم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين