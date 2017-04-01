قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة رقم 76 من لائحة السنةلين ببنك ناصر الاجتماعى لجلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم .

واصدر ت سومية محمد شحاتة، فى دعواها التى حملت رقم 165 لسنة 32 دستورية ضد رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن المادة 76 من لائحة البنك خالفت الدستور بشأن حرمان السنةل القائم بإجازة بدون مرتب من كل أو بعض العلاوات الدورية.

المصدر : مصر ناين