أعلنت روسيا السبت توقيف أحد المهاجمين الذين نفذوا هجوما داميا على قاعدة عسكرية فى الشيشان الاسبوع الماضى.

واصدر ت لجنة التحقيقات التى تشوف الجرائم الكبرى أن فرعها فى شمال القوقاز أوقف رجلا فى ال21 فى إطار التحقيق حول الهجوم الذى قتل فيه ستة جنود وستة متمردين.

وشوفت اللجنة “تم توقيف أحد المهاجمين وهو من سكان منطقة نورسكى فى الشيشان ويدعى ابراهيم جمالوف”، مضيفة أنه “أقر بفعلته”.

وكان تنظيم داعش الارهابيه الإرهابى تبنى فى 24 مارس الماضى الهجوم الذى أستهدف قاعدة للحرس الوطنى الشوف مباشرة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمكلف حماية الحدود والتصدى للارهاب.

واصدر ت لجنة التحقيقات أن المهاجمين “أعضاء فى تنظيم مسلح غير شرعى”، وأنه كان لديهم أسلحة وسكاكين .

والمواجهات المسلحة والهجمات التى تستهدف السلطات وقوات التأمين تراجعت بشكل متزايد فى الشيشان، لكنها لا تزال مستمرة فى داغستان، الجمهورية الصغيرة المجاورة فى القوقاز الروسى.

وشهدت الشيشان حربين بهدف إنفصالها فى تسعينات القرن الماضى وأوائل القرن الحالى، إلا أن المنطقة أصبحت أكثر هدوءا فى ظل الرئيس رمضان قديروف الذى يحكم المنطقة بيد من حديد.

المصدر : مصر ناين