لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل على طريق نصرة، الشوفة لمركز كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى كفر الشيخ السنة، وجثة المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ السنة.

من جهته اصدر الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، في بيان له، إن غرفة العمليات تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين بإصابات متفرقة، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ السنة، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجارى تحرير محضر بالواقعة .

المصدر : مصر ناين