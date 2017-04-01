هندسة منوف ضمن أفضل بحث على مستوى الجامعات المصرية
فازت كلية الهندسة الإلكترونية كلية المنوفية بأفضل كشف فى المؤتمر القومى الـ 34 لعلم الراديو على مستوى كليات ومعاهد الهندسة بالجامعات المصرية، والكشف بعنوان ،”Game theoretic utility optimization based power control on cognitive sensor network” ،المقدم من الدكتورة منى شقير رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية ،والمهندس أحمد عبد العزيز سالم بذات القسم.
أشار الدكتور محمد البردينى عميد الكلية ،أن المؤتمر القومى لعلم الراديو ،يعد أحد أهم المؤتمرات فى مجال تكنولوجيا الإتصالات، وأن تكريم كلية الهندسة الإلكترونية ،يعد دفعة قوية للأمام ودليلاً على تفوق الكلية، مؤكدًا على أن طموح الكلية بأبنائها وأعضاء هيئة التدريس لايتوقف أبدا.
المصدر : مصر ناين
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