أشار الدكتور محمد البردينى عميد الكلية ،أن المؤتمر القومى لعلم الراديو ،يعد أحد أهم المؤتمرات فى مجال تكنولوجيا الإتصالات، وأن تكريم كلية الهندسة الإلكترونية ،يعد دفعة قوية للأمام ودليلاً على تفوق الكلية، مؤكدًا على أن طموح الكلية بأبنائها وأعضاء هيئة التدريس لايتوقف أبدا.

