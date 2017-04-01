فى مواجهة تحمل طابع خاص لمؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة، يستضيف الفريق السكندرى نظيره الزمالك، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، حيث بزغ نجم مؤمن سليمان خلال فترة توليه قيادة الزمالك.

محمد حلمى هو الآخر لديه تحد خاص بإنهاء الولاية الثانية مع الزمالك، بصورة جيدة، بعد فترة من تذبذب فى الأداء والنتائج، أدت إلى اعتذاره عن استكمال المهمة وبقائه فقط الى أن يستقدم مجلس الإدارة لمدرب أجنبى لقيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.

يعد محمد حلمى بمثابة الأستاذ فى تلك المباراة لكن مهمته لن تكون سهلة أمام التلميذ مؤمن سليمان، إلا أن الثنائى ظهرت لديهم رغبة فى الهجوم منذ بداية المباراة من خلال التشكيلات التى أعلنوها للمواجهة.

جاء تشكيل سموحة صاحب الأرض كالتالى: “محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، رجب بكار وباتريك مالو وياسر إبراهيم وأيمن أشرف فى خط الدفاع، إسلام سرى وإسلام محارب ومحمود عبد العزيز وأحمد نبيل مانجا فى خط الفى منتصف ، أحمد تمساح وأحمد حسن مكى فى خط الهجوم”.

من المقرر أن يشكل الرباعى إسلام سرى وإسلام محارب وأحمد تمساح وأحمد حسن مكى قوة ضاربة على دفاعات الزمالك وهو ما يواجهه حلمى بمنع بناء الهجمات حيث دفع هو الآخر برباعى فى الخط الأمامى هم مصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى وستانلى وحسام باولو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: “محمود جنش فى حراسة المرمى، أحمد توفيق وعلى جبر وإسلام جمال وأحمد أبو الفتوح فى خط الدفاع، معروف يوسف وطارق حامد ومصطفى قام بفتحى وأيمن حفنى فى خط الفى منتصف ، ستانلى وحسام باولو فى خط الهجوم”.

الأوراق على مقاعد بدلاء الفريقين يعد الأبرز من بين اللاعبين هو باسم مرسى مهاجم الزمالك والذى قد يكون له دور كبير فى المواجهة، حيث سيدفع به محمد حلمى على حسب أحداث اللقاء.

ولكن يبقى الصراع فى ملاعب الساحرة المستديرة له حسابات أخرى إلا أن الأستاذ والتلميذ ستكون دوافعهم متماثلة بحصد الثلاث نقاط، خاصة أن سموحة فى آخر مباراتين لم يحصد سوى نقطة وحيدة.

المصدر : مصر ناين