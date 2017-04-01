عاقبت محكمة جنح العجوزة المتهم بالنصب على طبيبة جلدية والاستيلاء منها على 450 ألف جنيه، بعدما أوهمها بأنه يعمل مستشارا لرئيس الجمهورية، سنة مع الشغل والنفاذ فى واقعة النصب، وسنة أخرى فى انتحال الصفة وكفالة عشرة آلاف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن طبيبة جلدية حررت محضرا بقسم واجبة العجوزة، اتهمت فيه شخصا بالاستيلاء منها على 450 ألف جنيه، بعدما أوهمها بأنه يعمل فى منصب كبير برئاسة الجمهورية وعرض عليها مشاركتها فى إنشاء أكاديمية تعليمية، وبعد أن حصل على المبلغ هرب بها.

وتمكنت النيابة من تحديد الشخص المجهول، وتبين أنه خريج معهد وخضع المتهم للتحقيقات، وقرر أنه أنشأ شركة بالفعل وكان ينوى مشاركة الطبيبة فى عمل بأموالها، وعندما طلبت استرداد المبلغ كان سيرده لها، وأنكر أنه أوهامها بأنه يعمل مستشارا لرئيس الجمهورية.

المصدر : مصر ناين