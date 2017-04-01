أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ، إنه فى إطار تفعيل شعار سوهاج محافظة صديقة لذوى الإعاقة ، استقبلت المحافظة اليوم وفد نادى خورفكان الرياضى للمعاقين بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الدكتور إبراهيم الدرمكى رئيس النادى والدكتور مصباح جعفر المدير التنفيذى للنادى وامين سنة اتحاد غرب اسيا لذوى الإعاقة.

وأظهر المحافظ ، فى بيان له اليوم ، إن الوفد الإماراتى يزور محافظة سوهاج بهدف دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات ودعم النشاط الرياضى لذوى الاعاقة بين المحافظة ونادى خورفكان الاماراتى لذوى الإعاقة.

وأشاد المحافظ بالتعاون المشترك وعلاقات الاخوة والمحبة التى تجمع مصر والامارات نظام وشعبا , واكد على دعم كل الانشطة الخاصة بذوى الاعاقة ودمجهم فى مختلف المجالات وتوجه بالشكر للوفد الاماراتى على زيارتهم لمحافظة سوهاج واختيارهم للمحافظة لتنفيذ مشروع للتعاون المشترك ودعم الانشطة الرياضية لذوى الاعاقة بين محافظة سوهاج و النادى الاماراتى .

ومن جانبه أكد الدكتور ابراهيم الدرمكى رئيس نادى خورفكان الاماراتى لذوى الاعاقة ان زيارة الوفد الاماراتى لمحافظة سوهاج تانى فى اطار دعم اواصر المحبة والاخوة بين الشعبين المصرى والاماراتى واختيار نادى الايمان للمعاقين بسوهاج لتوقيع أعداد من الأستقرار يات وبروتوكولات التعاون الرياضى المشترك بين نادى الايمان ونادى خورفكان الاماراتى لدعم الرياضيين من ذوى الاعاقة وتبادل الخبرات بين الجانبين .

وأظهر كمال ابو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج ان الوفد قام بزيارة لنادى الايمان لذوى الاعاقة بسوهاج والتقى أعداد من الرياضيين فى مختلف الالعاب الرياضية بالنادى وقدم دعم مادى لنادى الايمان بمبلغ 5 الاف دولار , كما قام الوفد ايضا بتفقد المنشات الرياضية باستاد سوهاج الرياضى .

رافق الوفد خلال زيارته لمحافظة سوهاج الاعلامى ايهاب حسانين عضو الاتحاد العربى لذوى الإعاقة والدكتور سيد هاشم رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة جلوس والدكتور عبدالناصر مدنى نائب رئيس نادى الايمان بسوهاج.



زيارة وفد نادى خورفكان الاماراتى بسوهاج (1)



زيارة وفد نادى خورفكان الاماراتى بسوهاج (2)



زيارة وفد نادى خورفكان الاماراتى بسوهاج (3)



زيارة وفد نادى خورفكان الاماراتى بسوهاج (4)



زيارة وفد نادى خورفكان الاماراتى بسوهاج (5)

المصدر : مصر ناين