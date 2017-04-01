تخطط النجمة العالمية سيلينا جوميز 24 سنةا وصديقها المغنى الكندى the weeknd 27 سنةا لإقامة حفل زفافهما خلال شهر أغسطس المقبل، ليكون “حفل الزفاف الصيفى الأسطورى” لهذا السنة، نقلا عن موقع “ميد داى” وهى قصة الحب التى تركز على أدق تفاصيلها الكثير من المواقع الفنية.

سيلينا وصديقها the weeknd

وذكر أحد التقارير لموقع “aceshowbiz” أن الثنائى يخططا لأخذ خطوات جادة للحفاظ على هذه العلاقة منذ أن بدأت شهر يناير الماضى، بينما كشف موقع “Touch magazine” أن سيلينا جوميز قررت أن يقام الزواج شعر أغسطس المقبل، وهو ما أبلغت به أصدقاءها المقربين وبعد أن ينتهى the weeknd من جولته الغنائية.

وكشفت سيلينا جوميز أنها تشعر بأن صديقها the weeknd هو “توأم روحها”، وأنها لا تريد أن تضيع سنوات فى انتظار الزواج، وأضاف المصدر أنها تمتلك تصميم مخطط فى ذهنها لفستان الزفاف الذى يرتديه فى حفل الزواج.

المصدر : مصر ناين