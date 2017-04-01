فى قرية العوكلية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وداخل عشة من البوص على الترعة لا تتعدى 3 أمتار، تعيش سيدة عجوز تجاوزت السبعين سنةًا، حزن السنين يرتسم على وجهها، فقد شهدت العشة التى تسكن بها مأساتها على مدار الوقت، والمحنة التى تمر بها والآلام التى واجهتها دون أن تتكلم أو تشكو لأحد فعزة نفسها منعتها عن الشكوى.

ورغم أن بعض جيرانها يقدمون إليها يد المساعدة شفقة بحالها فهى ليس لديها أولاد ولا أشقاء ولا أقارب فقد توفى عنها زوجها منذ 22 سنةًا وقامت بمغادرة المنزل التى كانت تعيش فيه بعد طردها ولم تجد ملجأ وقتها إلا هذه العشة، التى قام أحد الأشخاص ببنائها لها على الترعة لأنها لا تملك شيئًا واضطرت إلى العيش فى هذه العشة من البوص سنوات طويلة، لا تملك معاشًا أو دخلا ماديا فهى لا تملك بطاقة شخصية وتعيش على مساعدات جيرانها بالإضافة إلى المرض الذى يسكن جسدها وتتناول أدوية يقوم أحد جيرانها بشرائها لها.

وانتقل “اليوم السابع” إلى عشة الحاجة وداد على ترعة “الكسرة” بقرية العوكلية بمركز البلينا لتحكى مأساتها مع الوقت الى أن الآن واصدر ت: “توفى زوجى منذ 22 سنةًا وكان سنةلاً على باب الله ويسكن مع شقيقه ولم نرزق بالأبناء وبعد وفاته غادرت منزل شقيقه ولم أجد مأوى سوى هذه العشة بعد أن قام أحد الأشخاص الذى يعلم ظروفى ببنائها لى ومن وقتها أعيش بمفردى فلا يوجد لدى أشقاء ولا أقارب وعندما علم جيرانى بحالتى وظروفى يقومون بمساعدتى دون أن أطلب من أحد رأفة بحالى ولكن تمر على الأيام بلا طسنة ولم أشك حالى لأحد قائلة: “يا ابنى أنا جعانة ونفسى أشبع زى الناس وباكل العيش الناشف” ورغم كل ذلك لم أشك لأحد متحملة الآلام منتظرة الفرج من عند الله.

وتضيف وداد جمعة أحمد 70 سنةًا وتكمل الحديث عن مأساتها أنها تنام على سرير بلا مراتب قائلة: “واحد ابن حلال جابهولى” ولكن بنام فى منتصف العقارب والتعابين ل الترعة ورغم ذلك تحملت الصعاب وحمدت الله على ذلك.

وتكمل الحاجة وداد حديثها: “نفسى يطلع لى معاش بعد استخراج البطاقة وأعيش زى الناس مش محتاجة لحد فكفاية إنى جعانة ونفسى فى حتة لحمة أكلها، ولم أطلب من أحد أن يعطينى شيئًا ولكن أهل الخير يقومون بمساعدتى بإعطائى الطسنة أو مبلغ قليل أشترى منه الطسنة “لأنى عايزة أموت مش محتاجة لحد” وبوجه رسالتى لمحافظ سوهاج: “عايزة أعيش زى البنى آدمين وأنا ست كبيرة ومش لاقية حاجة مش عايزة غير المعاش والستر “.

وتطالب الحاجة وداد بمعاش تكافل وكرامة لها وعلاجها على نفقة الدولة وشراء العلاج لها خاصة أنها مريضة وليس لها أحد من أقاربها وتحتاج إلى الرعاية فهل ستجيب أحد لها

للتواصل ت رقم 01118115668 – 01066299778



الحاجة وداد داخل العشة التى تسكن بها

السيدة تعيش بمفردها ولا تجد قوت يومها

السرير الذى تنام عليه الحاجة وداد

طلمبة المياه داخل العشة

الملابس والمتعلقات الخاصة بالحاجة وداد

الأدوات التى تستخدمها

السيدة تعانى من عدة أمراض

العيش الناشف الذى تأكله

9 السيدة تطالب بمعاش تضامن اجتماعى

المصدر : مصر ناين