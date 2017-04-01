أجلت المحكمة بمحافظة أسيوط اليوم السبت، إعادة محاكمة 63 متهما الجماعة الأرهابية يا فى أحداث عنف بمحافظة المنيا إلى جلسة الأسبوع المقبل للمرافعة.

واصدر خالد الكومى دفاع المتهمين إن المحكمة استمعت اليوم فى ثانى جلسات محاكمة 49 متهما فى أحداث اقتحام قسم واجبة مغاغة شمال محافظة المنيا إلى أقوال الشهود فى القضية الخاصة بالمتهمين الذين كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابياً فى شهر يونية الماضى وتأجلت لجلسة 10 أبريل الجارى للمرافعة.

كما أجلت المحكمة إعادة محاكمة 6 آخرين متورطين فى أحداث إقتحام محكمة ديرمواس ونقطة واجبة دلجا إلى جلسة 8 و11 أبريل الجارى، والمحكوم عليهم خلال شهر نوفمبر الماضى، بالسجن المؤبد غيابيا وتم القبض على المتهمين والبعض منهم سلم نفسه طواعية للسلطات المختصة.

فيما أجلت ذات المحكمة إعادة محاكمة 8 متهمين آخرين متورطين فى اقتحام مجمع واجبة ملوى إلى جلسة 11 و15 أبريل الجارى للمرافعة، والمتهمون محكوم عليهم بالإعدام غيابياً مع آخرين منتصف السنة الماضى، وتعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى.

كانت المحكمة بمحافظة أسيوط قد قضت بالسجن المؤبد حضوريا وغيابيا بحق العشرات من المتهمين، فى أحداث عنف وقعت عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة 2013 بمحافظة المنيا

المصدر : مصر ناين