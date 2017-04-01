افتتح الدكتور ماجد القمري رئيس كلية كفر الشيخ اليوم السبت ، بطولة الجامعات المفتوحة للإسكواش بمجمع ملاعب الإسكواش بالكلية ، بمشاركة خمس جامعات” الإسكندرية ، المنصورة ، الزقازيق ، طنطا ،كفر الشيخ”، يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية الكلية للدور المحوري ،الذي تلعبه الرياضة فى بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم والمساهمة فى تأهيلهم ،بوصفها القاعدة الصحيحة التي تنطلق منها مواهب الطلاب.

أكد رئيس الكلية ، أن الهدف من تنظيم شبه هذه البطولة بالكلية ، اتاحة فرصا متصنف ة للطلاب للتنافس في ألعاب رياضية عالية المستوى، وتطوير الجانب المهاري في النشاط الرياضي ،واحتضان الطلاب الموهوبين رياضيا ومساعدتهم على تنمية مواهبهم، وخلق روح التعارف بين الطلاب.

أضاف القمري ، في بيان له ،أن كلية كفر الشيخ بها من الإمكانيات والتجهيزات، ما يجعلها قادره علي تنظيم شبه هذه البطولات ،لامتلاك الكلية مجمع ملاعب رياضية، بمواصفات دولية عالية المستوي ،والتي أشاد بها جميع الوفود المشاركة في البطولة ، وعلي جانب أخر أوضح ت جميع الوفود عن سعادتهم بتواجدهم داخل رحاب كلية كفر الشيخ هذا الصرح التعليمي العملاق ،وصرحوا بأنها نموذج مشرف للجامعات المصرية يجب أن يحتذي به.

المصدر : مصر ناين