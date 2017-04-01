قررت هيئة الرقابة الإدارية بالوادى الجديد إحالة 103 أطباء إلى التحقيق لغيابهم عن العمل، بمعرفة لجنة التفتيش التى شنت حملة مكبرة على المستشفى وعثرت على مخزن للأدوية المخدرة والمستلزمات الطبية التى تم إخفائها فوق سطح المستشفى وتبين غياب هذا الأعداد من الاطباء حيث تم تحريز دفترين للحضور بينهما دفتر كبير ويشمل 17 طبيب ودفتر آخر صغير ويشمل إخصائيين ومتعاقدين ونواب ويضم 96 طبيب حيث قام 10 اطباء فقط قاموا بالتوقيع حضور وقامت اللجنة بالتشطيب على 103 أطباء وإحالتهم إلى التحقيق فورًا.

واصدر مصدر مسئول بفرع الرقابة الإدارية أن المحضر الذى تم إعداده بشأن ما تم ضبطه من أدوية مخدرة وتشمل أمبولات البيسيدين والنيوريل والكيتامين وأصناف أخرى بكميات تزيد عن 50 أمبول تم تحريزها والتحفظ عليها بالاضافة إلى الأدوية التى تم تحريزها بعد انتهاء صلاحيتها والمستلزمات الطبية بكميات كبيرة والأدوات الجراحية التى لم يتم مراعاة التسنةل الدفترى الصحيح بشأنها مؤكدًا أنه يجرى استكمال اعمال الحصر لكل الكميات التى تم التحفظ عليها فى محضر رسمى بمعرفة اللجنة المختصة.

المصدر : مصر ناين