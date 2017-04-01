اختار إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، 20 لاعبا بقائمته، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى يوم الأحد المقبل، فى الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة على استاد الفيوم.

وضمت قائمة المقاصة كلا من..

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود، ومحمد كوكو.

الدفاع: عاصم سعيد، أحمد سامى، أحمد مودى، رجب نبيل، محمود حمادة، طارق أبو العز، محمود وحيد.

خط الفى منتصف : حسين الشحات، هانى سعيد، هشام محمد، أحمد داوودا، أحمد فوزى، عماد قام بفتحى، إيريك تراورى.

الهجوم: أحمد الشيخ، باولن فوافى، جون أنطوى، أحمد عبد الظاهر.

ويحتل المقاصة المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الدراويش المركز الـ 8 برصيد 28 نقطة.

المصدر : مصر ناين