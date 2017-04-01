أستجاب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم السبت، لمناشدة عائلات سورية تعيش فى قطاع غزة منذ سنة 2012.

واصدر ت الوكالة الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن الرئيس عباس أوعز للجهات المختصة بتوفير مساعدات مالية طارئة، وتأمين صحى، وإصدار جوازات سفر فلسطينية لثمانى عائلات وثلاثة أفراد سوريين فى قطاع غزة.

وأظهر ت الوكالة أن “الرئيس عباس أستجاب فوراً لمناشدة وصلته من العائلات السورية فى قطاع غزة، بعدما لجأوا إلى القطاع ل الأزمة الراهنة فى بلادهم”، لافتةً إلى أنه أوعز كذلك لوزارة التنمية الإجتماعية الفلسطينية بضم أسماء هؤلاء اللاجئين السوريين إلى برنامج المساعدات النقدية بالوزارة.

واصدر الرئيس عباس أن، “هؤلاء السوريين يقيمون فى وطنهم الثانى فلسطين، وشعبنا لم ينس وقفة الأشقاء السوريين مع اللاجئين الفلسطينيين منذ النكبة”.

بدورها شكرت العائلات السورية، الرئيس على الاستجابة السريعة لمناشدتهم، التى تعكس عمق الأواصر الأخوية بين الشعبين السورى والفلسطينى.

ويشار إلى أن بعض العائلات السورية لجأت إلى قطاع غزة ل الأوضاع الصعبة فى بلادهم، حيث تعيش بعض العائلات فى القطاع منذ خمس سنوات.

المصدر : مصر ناين