تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، رافقة خلالها اللواء حمدي الحشاش مساعد المحافظ ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، كورنيش مصيف بلطيم ، لمشوفة المشروعات والاستعدادات التي تتم بالمصيف ، استعدادًا لأعياد شم النسيم، بحضور المحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس حازم الاشموني، رئيس برج البرلس، والمهندس صفوت سليمان مدير سنة الإدارة السنةة للنظافة والتجميل، أعداد من القيادات التنفيذية.

وأمر محافظة كفر الشيخ ، فى بيان له اليوم ،بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف والصرف الصحي ، والإهتمام بنظافة المصيف والاستعداد الجيد لموسم الصيف هذا السنة ، فضلاً عن تجهيز المصيف وتزينه استعداداً لأعياد الربيع “شم النسيم” وإزالة أي إشغالات في المصيف فوراً.

المصدر : مصر ناين