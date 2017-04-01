اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، المذكرة المقدمة من زينب الإمشاطي مدير سنة جهاز تشغيل شباب الخريجين، لصرف الدفعة رقم ١٠٢ من قروض الجهاز.

وأعلن المحافظ ، فى بيان له اليوم ،إن إجمالي القروض المنصرفة، الى أن اليوم، قد بلغ ٥٧ مليون ٧٢٢ ألف جنيه، واجمالى أعداد المستفيدين من الجنسين بلغ ٩٥٦١ مستفيد، منهم ٤٦٨١ من الذكور وأعداد ٤٨٨٠ من الإناث، وأنه تم صرف الدفعة المشار إليها، من قروض جهاز شباب الخريجين، لدعم المشروعات الصغيرة لأعداد ٨٢ مستفيد وبمبالغ بلغت قيمتها ٩٢٩ ألف جنيه.

ووجه محافظ الدقهلية، بضرورة توسيع قاعدة إستفادة الشباب من قروض الجهاز، وتيسير الإجراءات على الشباب في الحصول على القروض، دون إخلال بالشروط والوثيقهات المطلوبة.

كما شدد المحافظ على أهمية تسهيل اجراءات، الحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وتوفير الحياة الكريمة للشباب، مشيراً لأهمية التسويق الجيد للقروض بكافة المصالح الحكومية، وأكد على أهمية حرص الشباب على الاستفادة العظمى، من القروض وحسن توظيفها.

المصدر : مصر ناين