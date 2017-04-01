يشهد شباك تذاكر أفلام السينما المصرية إقبالا محدودا من رواد السينما إذ بلغ إجمالى إيراد 10 أفلام، ليلة أمس الجمعة “الويك إند” 350 ألف جنيه فقط، وهو رقم ضئيل جدا، كان يحققه فيلما واحدا فى حفلة وليس يوما، وعلى رأس الأفلام “أخلاق العبيد” بطولة خالد الصاوى حيث حقق 113.534 ألف جنيه.

وبلغ إيراد فيلم “بشترى راجل” بطولة نيللى كريم ليلة أمس 81.524 ألف، و”القرد بيتكلم” بطولة عمرو واكد 43.839 ألف، و”آخر ديك فى مصر” بطولة محمد رمضان 34.780 ألف، و”بترا بوابة الوقت” 25.288 ألف، و”ممصنف الاقتراب” بطولة ميرفت أمين 11 ألفا، و”يابانى أصلى” بطولة أحمد عيد 13.709 ألف، و”القرموطى فى أرض اللهيب ” بطولة أحمد آدم 12.905 ألف، و”يا تهدى يا تعدى” بطولة أيتن سنةر 2.998 ألف، و”سكر برة” 11.119 ألف جنيه.

المصدر : مصر ناين