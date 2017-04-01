نشرت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، صورا توضح حجم الأضرار الناتجة عن أعمال العنف التى شهدتها باراجواى خلال التظاهرات التى اندلعت ل تعديل دستورى يسمح بإعادة انتخاب الرئيس الحالى أوراسيو كارتيس، مرة أخرى.

وأظهر ت الصور التى أوردتها وكالة فرانس برس، آثار الدمار التى لاحقت مبنى الكونجرس فى باراجواى بعد اقتحامه وإشعال النيران فيه، إضافة إلى آثار سيارات اشعل فيها النيران خلال الاحتجاجات.

وشهدت باراجواى اشتباكات عنيفة بين قوات الواجبة ومتظاهرين ضد إعادة انتخاب رئيس بلادهم مرة أخرى، حيث أطلق رجال التأمين الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى على المحتجين لتفريقهم، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقتل متظاهر فى باراجواى خلال هذه الاشتباكات العنيفة بعد تصويت سرى فى مجلس الشيوخ على تعديل دستورى يسمح بترشح الرئيس أوراسيو كارتيس.



آثار حرق سيارة بعد مظاهرات احتجاجية



أثار نوافذ زجاجية مكسورة



اضرار مظاهرات أسونسيون



جانب من الأضرار بعد الاحتجاجات



خسائر مادية بعد اندلاع مظاهرات باراجواى



دراجة بخارية يقودها شاب قرب سيارة بعد حرقها



سيارة أشعل فيها المتظاهرين اللهيب



شاب قرب سيارة بعد تفحمها



وضع شريط حاجز فى موقع الأضرار

المصدر : مصر ناين