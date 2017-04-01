قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، عدم الاستعانة بجميع الإداريين الذين تولوا من قبل العمل بالمنتخبات وذلك فى تعيينات المؤسسات الإدارية الجديدة لمنتخبات المحليين و99 و2002.

وجاء قرار مجلس الادارة باستبعاد كل الأسماء، التى سبق لها تولى العمل الإدارى فى المنتخبات، على أن يتم اختيار أسماء جديدة من الكوادر الشابة والتى تم استقبال السير الذاتية لهم خلال الفترة الماضية.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد جلسة الثلاثاء المقبل، لمناقشة ملف المنتخبات وتعيين المؤسسات الإدارية وتحديد رواتب المؤسسات الفنية لمنتخبات المحليين بقيادة هانى رمزى، ومنتخب 99 بقيادة حمادة صدقى.

المصدر : مصر ناين