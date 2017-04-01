اصدر أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، إنه لا يلتفت لأنباء تعمده الابتعاد أو الهروب من المباريات، موضحاً أنه لم يتدرب سوى 3 أيام فقط مع فريقه قبل مباراة سموحة، ما أدى إلى استبعاده من قائمة مواجهة الفريق السكندرى، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

أضاف أحمد الشناوى فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة On Sport، أنه يتوقع عودته لقائمة الزمالك فى المباراة المقبلة، موضحاً أنه لم يصاب سوى بعض المرات القليلة قائلاً: “إصاباتى ليست كما يصورها البعض بالمتكررة والضخمة فهيا مرات معدودة سواء مع المنتخب أو الزمالك.. ممكن يكون أتأهلت غلط فى مرة أو استعجلت الرجوع لكن القادم أفضل”.

شدد “الشناوى” أنه سيحرص على مشوفة مباراة الزمالك وسموحة، متمنياً لفريقه التوفيق وحصد الثلاث نقاط.

المصدر : مصر ناين