نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط، ماراثون رياضى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بمشاركة ٣٠٠ شخص من الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية، تحت شعار “السياحة للجميع”، بالاستاد الرياضى بكلية أسيوط.

من جهته، اصدر عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بمحافظة أسيوط لليوم السابع إن هذا الماراثون، أقيم بمشاركة ٣٠٠ مشارك من الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية، والهدف منه إضفاء السعادة على ذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار دمجهم فى المجتمع، توصية من اليونسكو بالأمم المتحدة، فى يوم السياحة العالمى هذا السنة.

وأظهر مجدى عبد الرحمن محمود مدير مكتب الإعاقة، بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، أن هذا الماراثون ضم ٤ إعاقات وهى المكفوفين، والصم والبكم، والحركى، والذهنى.

وأقيمت مسابقات فى الجرى ١٠٠ متر ،للإعاقة الذهنية أولاد وبنات ، والجرى للصم ١٠٠ متر، والمكفوفين ١٠٠ متر ، و٤٠٠ متر ،وأسفرت النتائج عن فوز محمود أحمد عبد المجيد من الجمعية المصرية للآفاق السمعية ” صُم وبكم ” مركز أول فى سباق ١٠٠ متر جرى ، وفوز رشيد رمضان رشيد من مركز الإبداع الشوف لمركز شباب أبنوب بالمركز الأول ٤٠٠ متر جرى ” صُم وبكم ” ، و ياسمين محمد حسين ١٥ سنة من جمعية أيد على أيد ” جرى ١٠٠ متر ” إعاقة ذهنى ، ومحمود راضى عبد العزيز من الجمعية النسائية المركز الأول فى ” دفع الجلة ” إعاقة حركيّة ، وزينب عدلى لملوم من الشباب والرياضة بالمركز الأول فى دفع الجلة للإعاقة الحركية ، وأمير قناوى من جمعية أيد على أيد ،بالمركز الأول دفع الجلة للمكفوفين ، وفضل محمد سيد من جمعية أيد على أيد فى مسابقة العدو ٥٠ مترا للمكفوفين.



الفائزون فى المسابقة

المشاركون فى المسابقة

جانب من المسابقة

كؤوس المسابقة

مسابقة الجرى

المصدر : مصر ناين