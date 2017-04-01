ألقت مباحث الجيزة القبض على سائقى توك توك اتهمتهما طالبة بإحتجازها بجراج والتحرش بطالبة، وسرقة هاتفها ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم واجبة بولاق الدكرور بلاغا من طالبة اتهمت فيه سائق توك توك وزميله باحتجازها بجراج والتحرش بها وسرقة هاتف محمول خاص بها.

وبإجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما أفادا أنهما أثناء استقلالهما توك توك ملك أحدهما فوجئا بالطالبة تستوقفهما، وطلبت توصيلها، وعندما أخبراها أنهما فى طريقهما إلى الجراج لركن التوك توك، طلبت منهما التوجه بصحبتهما، ثم تحرشا بها وتركاها تنصرف عقب ذلك، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين