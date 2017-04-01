اعتقلت قوات الاحتلال الالكيان الصهيونى ى عصر اليوم السبت، 20 مواطنا فلسطينيا بينهم 16 تاجرا من شارع بلدة الواد بالبلدة القديمة بالقدس.

يأتى ذلك على خلفية استشهاد شاب فلسطينى عصر اليوم برصاص قوات الاحتلال، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن فى شارع الواد بالبلدة القديمة فى القدس المحتلة.

وزعمت مصادر أن الشاب – لم تعرف هويته بعد – أقدم على طعن مستوطنين مما أدى إلى إصابتهما بجروح .. وتم قفل المنطقة وجميع مداخل ومخارج البلدة القديمة بالقدس .

وكان يوم الأربعاء الماضى شهد استشهاد سيدة فلسطينية (بائعة ) برصاص جنود الاحتلال عند باب السنةود أحد أبواب المدينة القديمة بالقدس وتم اعتاصدر ابنتها.. وزعم الاحتلال أن السيدة حاولت تنفيذ عملية طعن، لكن شهود عيان أكدوا عدم صحة الواقعة.

المصدر : مصر ناين