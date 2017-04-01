أعلن تحالف جماعات جهادية حديث النشأة السبت مسؤوليته عن هجوم أدى الى مصرع ثلاثة من قوات التأمين المالية فى 29 مارس، بحسب بيان نشر على موقع سايت الذى يعنى بمشوفة نشاط الجهاديين .

وكانت ثلاث مجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة قد أعلنت مؤخرا إندماجها تحت إسم “جماعة نصرة الاسلام والمسلمين” بقيادة إياد أغ غالى من جماعة أنصار الدين.

وشنت الجماعة كما ورد فى البيان هجوما أسفر عن مصرع ثلاثة رجال واجبة، علما بأن القوات التأمينية المالية أبلغت فرانس برس فى اليوم الذى وقع فيه الهجوم أن جنديين ومدنيا قتلوا فى الهجوم.

وأورد البيان “يوم الأربعاء الماضى تمكنت كتيبة من المجاهدين من الهجوم على مركز للواجبة المالية فى بوليكيسى، وهى بعض من من منطقة دوانتزا، قرب الحدود مع بوركينا فاسو”.

وشوف البيان “وأدى الهجوم الى مصرع ثلاثة رجال واجبة والإستيلاء على بعض الاسلحة والذخائر كغنائم”.

ويعتقد أن هذا الهجوم هو الثانى للجماعة الجديدة بعد إعلانها، وذلك بعد هجوم آخر فى المنطقة نفسها فى 5 مارس وأسفر عن مصرع 11 جنديا ماليا.

وجماعة أنصار الدين متورطة فى مجازر ترافقت مع سقوط شمال مالى بأيدى جماعات متطرفة فى ربيع 2012 وخروجه عن سيطرة الدولة لنحو سنة ونصف سنة.

ولاحقا تم طرد المتطرفين من المنطقة بواسطة تحالف دولى تقوده فرنسا.

وبالرغم من ذلك فان مناطق واسعة فى شمال مالى مازالت عرضة لهجمات الجماعات الجهادية.

وتعتبر الحكومات التى تقاتل الجهاديين أن هذه المنطقة قد تستخدم منطلقا لشن هجمات ضد بلدان أخرى فى المنطقة.

المصدر : مصر ناين